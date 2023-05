‘Technototem’ van oude LTS in Helmond en ‘Zittend vrouwtje’ uit Brouwhuis happen niet langer stof

Blauwalg in vijver de Clarinet in Deurne, maar niet de hele zomer is al verloren

DEURNE-ZEILBERG - De temperatuur is nog amper boven de twintig graden uitgekomen, maar in vijver De Clarinet in Deurne-Zeilberg is al blauwalg geconstateerd. De bacterie scheidt giftige stoffen af die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.