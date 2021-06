‘Tegenslagen? Héb ze gewoon’; cabaretier Guido Weijers leert jongeren in Helmond over geluk

CDA Helmond begrijpt niets van vervanging wethouder Maas: ‘Dit is onnodig en veel te duur’

23 juni HELMOND - Het CDA in Helmond begrijpt er niets van dat de vertrekkende wethouder Antoinette Maas (GroenLinks) voor acht maanden vervangen moet worden. ,,Het is onnodig en te duur”, vindt de grootste oppositiepartij. De coalitie vindt dat de ‘investering’ absoluut te rechtvaardigen is.