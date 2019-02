Ten Brinke Zuid maakt project ‘Hei Wonen’ in Helmond af

Buitenland­se investerin­gen in Brabant op hoog peil

8:55 EINDHOVEN - De investeringen door buitenlandse bedrijven in Brabant lagen ook vorig jaar op een hoog niveau. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) telde 41 buitenlandse bedrijven die voor 306 miljoen euro investeerden in een nieuwe vestiging of in uitbreiding van een bestaande locatie.