HELMOND - Een buitenbaan op een winderige middag in januari, het is natuurlijk wat anders dan een kolkend Ahoy.

Niettemin voelt voormalig tennisprof Sjeng Schalken zich als een vis in het water op het tenniscomplex van Carolus in Helmond. ,,De ondergrond is uitstekend en het park ligt er prima bij. Het is tot de laatste struik gesnoeid.”

De gewezen nummer elf van de wereld behoort tot een select groepje dat Federer op gras versloeg, slaat op donderdagmiddag wat rally’s met zijn pupillen Jip van Assendelft en Jim Aarts (beiden 18). Omdat vanwege de coronaregels het indoorcentrum in Valkenswaard dicht is, nemen de aanstormende talenten van tennisacademy Henk van Hulst voorlopig de wijk naar tennisverenigingen in de buurt: Carolus in Helmond, Mierlose TV en Eresloch in Eersel.

Beetje wind

Uiteraard roept voor coach Sjeng Schalken ook de plicht. Dat een beetje wind hem niet deert, bewijst aan het einde van de trainingssessie de lob die hij met evenveel finesse als vroeger pal voor de achterlijn doet landen. ,,Ach, het is vandaag in ieder geval droog.”

Het tennispark van Carolus is een voor de hand liggende uitwijkplek voor de talentenpoulle van de Valkenswaardse tennisschool. ,,Ik woon op een paar honderd meter afstand van het tennispark, in Brandevoort’’, licht eigenaar Willem-Jan van Hulst toe.

Goede grip

,,Bovendien zijn ik en mijn vrouw hier lid.’’ En dus weet Van Hulst dat Carolus beschikt over zogeheten gravel plus, een ondergrond waarop heel de winter gespeeld kan worden. ,,En het lijkt qua lopen en bewegen veel op klassiek gravel. Je hebt hier goede grip.’’

Aarts: ,,Die banen spelen best lekker.’’ Nog een voordeel voor de Eindhovenaar: station Brandevoort is op loopafstand.

Quote We moeten met koplampen voor licht zorgen Willem-Jan van Hulst

Zeker een dozijn pupillen van de tennisschool oefent op trainingsdagen backhands en forehands op de banen van Carolus. Vroege vogels staan al om half acht ‘s ochtends in te slaan. Van Hulst: ,,Het is dan nog pikkedonker.’’ Grinnikend: ,,We moeten met koplampen voor licht zorgen.’’

Wie op wil rukken naar het profcircuit moet er dus wat voor over hebben. ,,We kunnen de broodnodige trainingsarbeid leveren’’, telt Van Hulst zijn zegeningen. ,,Maar behelpen is het wel. Je hebt te maken met wind en andere elementen. De échte techniektrainingen doe je binnen.’’

En regent het te hard, dan moet de training worden afgelast. Zo drukt corona dus een stempel op tennis. Ook Jip van Assendelft en Jim Aarts merken het. De Nederweertenaar en Eindhovenaar willen stijgen op de junior ranking, maar omdat een streep door veel toernooien gaat is het lastig om punten te sprokkelen.

Ook voordelen

Toch heeft corona voor de tennissport ook zijn voordelen, weet Schalken. ,,Omdat teamsporten in veel gevallen niet meer mogelijk waren, kreeg tennis er vorig jaar veel beoefenaars bij. Een positieve impuls na jaren van terugloop.’’

De KNLTB kende in oktober een groei van drie procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook Carolus is blij met nieuwe aanwas. Voorzitter Anita van den Heuvel: ,,Nieuwe leden versterken onze vereniging met hun enthousiasme en betrokkenheid.’’

Quote De jonkies herkennen mij niet Sjeng Schalken

Zo nu en dan valt er dus ook een Nederlands tennisicoon op het gravel plus te spotten. Schalken lachend: ,,Maar de jonkies herkennen mij niet.’’