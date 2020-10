Tennisleraar knalt met fiets tegen verkeersbord, Helmond is 4.841 euro armer

Video Gebrek aan bewijs tegen 'brein’ van dodelijk drugslab Eksel

13 oktober DEN BOSCH De rechtbank ziet te weinig bewijs dat Harvey P. en Denny B. betrokken waren bij een drugslab in het Belgische Eksel. Daar werden januari vorig jaar drie jongemannen dood gevonden. Volgens het openbaar ministerie was Harvey P. het brein van de operatie en moet hij vijf jaar in de cel. De rechtbank liet hem echter twee weken geleden al vrij uit voorarrest.