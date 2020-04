Tentoonstelling over Lucas Gassel in Helmond wordt verlengd, nog onzeker wanneer publiek mag komen

HELMOND - De overzichtstentoonstelling van schilder Lucas Gassel in Museum Helmond wordt verlengd tot en met augustus, maar het is nog de vraag of publiek vóór die tijd weer het museum mag bezoeken.

De grote expositie over de zestiende-eeuwse schilder was in maart amper een week geopend, toen alle musea in het land de deuren moesten sluiten vanwege de coronacrisis. Een strop voor het museum, dat tonnen had gestoken in de duurste tentoonstelling in Helmond ooit.

Mogelijk kan Museum Helmond nog wat schade inhalen, meldt directeur Marianne Splint. „Achter de schermen bereiden we een verlenging van de expositie voor. Zoals het er nu uitziet, kunnen we het merendeel van de in bruikleen zijnde werken langer exposeren. Daarmee blijft de tentoonstelling kwalitatief in stand.”

Rekening houden met 1,5 meter

Maar, of het publiek een herkansing krijgt, is afhankelijk van wat de overheid besluit. „We weten niet wanneer en hoe de musea weer open mogen voor publiek. Zelf denken we al volop na over wat we kunnen organiseren om rekening te houden met de anderhalvemeterregel.”

Curator Anna Koopstra heeft inmiddels met bijna alle uitleners van schilderijen overeenstemming over het verlengen van de uitleentermijn. De tentoonstelling over de in Helmond geboren landschapsschilder bevat werken die uit musea in onder meer New York, Mexico en Berlijn zijn ingevlogen.

De gedwongen sluiting vanwege de coronacrisis gooit de planning van Museum vooralsnog niet al te ernstig in de war, aldus directeur Splint. „De volgende expositie die staat gepland is van Magnumfotograaf Harry Gruyaert na de zomer. Die begint later en duurt wat langer. Verder hebben we een kleine expositie met werken uit de eigen collectie geschrapt. Die ging over ‘Mens en Werk', met als thema buiten werken.”

Te vroeg om een schadebedrag te noemen

Over de financiële gevolgen voor Museum Helmond kan Splint nog niet veel concreets zeggen. „Ja, we hebben nu geen inkomsten. Maar het is te vroeg om een schadebedrag te noemen.” Splint is in gesprek met de gemeente Helmond over eventuele compensatie.