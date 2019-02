Terence Polak uit Helmond: ‘In mijn hart was ik al vader, nu ook op papier’

HELMOND - Doodgeboren kinderen waren lange tijd ‘weggemoffeld’ in de gemeentelijke basisadministratie. Terence en Petra Polak uit Helmond vochten daarom 3,5 jaar lang voor bestaansrecht van hun doodgeboren dochter Raven. Die kwam er maandag. ,,Ze kan nu in de stamboom opgenomen worden, ze is eindelijk terug te vinden.”