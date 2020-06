‘Terras-hoppen in Helmond uit solidariteit met horeca-ondernemers’

HELMOND - De terrassen in Helmond en in de Peel bruisen. Soms zorgt corona dankzij ruimere tafelopstellingen zelfs voor een nieuw elan.

Wie op zaterdagmiddag over de Markt in Helmond struint, valt al snel op dat terrasjesmensen hun weg naar het centrum weer hebben gevonden. Sterker nog, corona heeft deze bon vivants nog prominenter in het zicht van de marktgangers geplaatst. Immers, om aan de 1,5 meterregel te voldoen, mogen horecaondernemers hun terrassen ruimer opstellen.

Ook de gasten van lunchroom Zien zitten ruimer bemeten dan voorheen te genieten van hun cappuccino’s, omeletten en alcoholische versnaperingen.

Een van hen is stamgast Kenneth Brinkehag. De Zweed geniet in het gezelschap van zijn uit Indonesië afkomstige vrouw April onder een parasol van een glas Cornet Oaked. ,,Ik sta hier als ‘mister tripel’ bekend’’, grinnikt de manager van SNA Europe aan de Vossenbeemd.

Trainingspakken

Sinds zijn verhuizing naar Helmond in 2009 zag de Scandinaviër de stad ontbolsteren. ,,Elf jaar geleden bepaalden mensen in Adidas-trainingspakken het straatbeeld. Helmond was doods en totaal niet trendy. Maar zie hoe dynamisch het centrum nu is.’’

Brinkehag zag, in zijn eigen woorden, een ‘explosie van horecatenten’. ,,Het ene nieuwe etablissement had nog amper het personeel ingewerkt of de volgende opende weer. Je kwam tijd tekort om iets nieuws te proberen.’’

Een van die nieuwkomers op de Markt is Tante Dientje: een café in de sfeer van een Amsterdamse kroeg, compleet met smartlappen uit de Jordaan. Kroegbaas Angelo Wilkes opende op Valentijnsdag de deuren. Niet veel later veroorzaakte de corona-uitbraak een valse start. ,,Ik was nog geen drie zondagen open en toen moest ik twee maanden op slot.’’

Wilkes zal het niet ontkennen: het zijn moeilijke tijden sinds de pandemie. ,,Hier kunnen ruim 350 gasten binnen, maar ik mag er nu maximaal vijftig ontvangen. Ik ben al blij wanneer ik quitte speel.’’

Er wordt in ieder geval weer bier getapt bij Tante Dientje. En dus heeft ook de geboren Amsterdammer Fred Kraamer zich met wat gerstenat op het terras genesteld. Naar Tante Dientje gaan, voelt voor de Mokummer als thuiskomen. ,,Mijn vroegere stamkroeg hier in Helmond was De Wekker aan de Steenweg. Maar toen die zaak sloot, miste ik lange tijd een bruin café met Hollandse muziek. Gelukkig is Tante Dientje er nu. Ik waan me dan weer even in Amsterdam.’’ Kroegentochten zijn niet aan Kraamer besteed. ,,Ik ben honkvast.’’

Zweedse delicatessen

Nico van den Broek maakt er nu juist een traditie van om steeds bij een ander eetgelegenheid aan te leggen. ,,Deels ook uit solidariteit met de horeca-ondernemers’’, legt de inwoner van Helmond genietend van een pilsje op het terras van Il Borgo uit. ,,Ze hebben het hard te halen gehad en ik wil de lusten verdelen.’’

Voormalig buurvrouw Arlette van Beek vergezelt Van den Broek op het terras. ,,Ik kom uit Hechtel-Eksel, een gehucht in België met amper meer dan een slager en bakker. In vergelijking daarmee is Helmond een levendige stad. Dus ik ben blij dat de grens na maanden weer open is.’’

En dan is het horeca-aanbod ook nog eens divers, vult Van den Broek aan. ,,Hier bij Il Borgo hebben ze lekker ijs. Gisteren at ik een broodje bij Bufkes.’’