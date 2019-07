Terrasverwarmer van hotel in Helmond vliegt in brand

update Vermiste vrouw uit Boekel is weer thuis

20:39 BOEKEL - De 44-jarige vrouw uit Boekel die drie dagen vermist was, is teruggevonden. De vrouw was sinds 11 juli niet meer thuisgekomen. Een dag later is ze nog wel gezien in een kledingwinkel in Helmond, maar sindsdien ontbrak elk spoor.