Terreurverdachte Hayat S. uit Helmond donderdag voor de rechter

Hayat S. (35) wordt ervan verdacht dat ze naar Syrië wilde om zich daar aan te sluiten bij de terroristen van Islamitische Staat (IS). Ze ontkent dat ze dat plan had, maar geeft wel toe dat ze geprobeerd heeft vanuit Turkije de grens naar Syrië over te steken om te kijken of ze daar humanitaire hulp kon bieden. Toen ze Syrië niet binnenkwam met een Nederlands paspoort, keerde ze naar eigen zeggen om en liet ze het er er bij zitten.

Nadat Hayat in de zomer van 2016 richting Turkije was vertrokken, gingen de alarmbellen rinkelen door notities die ze had achtergelaten in haar toenmalige Eindhovense flat. Daaruit maakte de politie op dat ze mee wilde doen aan de strijd - de jihad - van IS. Zelf verklaart ze in een blog dat ze doelde op de innerlijke strijd die ze in die tijd voerde, na haar bekering tot de islam.

Gevangenis

Op 21 december 2016 werd Hayat S. in Bulgarije opgepakt bij de grens met Turkije. Op haar blog schrijft ze dat ze in Turkije heeft gereisd en daar drie maanden in de stad Gaziantep heeft gewoond. Op de terugreis naar Nederland werd ze aan de grens met Turkije in Bulgarije gearresteerd op aangeven van Interpol. Ze verbleef drie weken in de gevangenis. In Nederland zat ze enkele maanden op de terroristenafdeling van de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Sinds augustus 2017 is Hayat S. op vrije voeten, met een verplichte enkelband. Een andere voorwaarde voor haar vrijlating was dat ze zich laat begeleiden door een islamitische theoloog. Ook mocht ze geen contact hebben met mensen die op de nationale terroristenlijst staan en mocht ze niet bij luchthavens en binnen twee kilometer van de Nederlandse grens komen.

Navigatiesysteem

De zaak tegen S. zou in maart dit jaar al voor de rechtbank komen, maar werd uitgesteld nadat het navigatiesysteem was gevonden waarmee ze haar reis door Turkije had gemaakt. Dat is onderzocht om te achterhalen of ze mogelijk toch in Syrië is geweest.