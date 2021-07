Terwijl de dokter alles deed voor de mensen van Beek en Donk, vloog zijn coronapost door een bom de lucht in

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Lang leve het goede werk van Super Sociaal | Sapristi, Van Agt vertrekt uit het CDA

29 juni EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 29 juni in de krant verschenen.