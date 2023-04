Teus Korporaal uit Helmond is 87 jaar, en levert wéér nieuw wielerboek af: ‘Zo blijven we bezig’

Hoort een hondenuit­laat­ser­vi­ce thuis in het bos? Rechter twijfelt over kwestie in Nuenen

DEN BOSCH/NUENEN – Voor een handvol hondenuitlaatservices in Nuenen breekt een spannende tijd aan. De rechter in Den Bosch oordeelt binnenkort of zij mogen blijven of dat ze moeten stoppen, om schade aan de natuur te beperken.