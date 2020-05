The Last Post in Mierlo-Hout live via internet

De opvoering is een initiatief van stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout (HMMH). „Aanvankelijk zouden we met de Zonnebloem een bevrijdingsmaaltijd hebben georganiseerd voor ouderen”, zegt Mario Coolen van stichting HMMH. „Dat kan niet doorgaan. Met de opvoering van The Last Post kunnen we toch nog iets doen. Het mooie is, dat we via de railcam een groter publiek dan ooit kunnen hebben.”