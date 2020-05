The Shake Keet: Run op aardbeienmilkshakes van eigen bodem tussen Aarle en Helmond

HELMOND - Het is een komen en gaan van jong volk op zaterdagmiddag bij The Shake Keet. En dus staan de nodige fietsen in de berm voor de aardbeienkraam van Restaurant Schevelingen. Luuk Verbakel (14) heeft in tegenstelling tot zijn jongere broertje Daan (13) zijn tweewieler echter thuis in Stiphout gelaten. Hij kwam hardlopend zijn zoete traktatie halen. ,,Ach, die calorietjes loop ik er zo op de terugweg weer af’', grapt hij terwijl hij aan zijn milkshake lurkt.

,,Veel frisser en koeler dan een milkshake van een snackbar’', zo recenseert Luuk de lekkernij. Horeca-ondernemer Paul van Thiel hoort het tevreden aan. De persconferentie op 15 maart waarin premier Rutte - vanwege corona - de horeca sommeerde om dezelfde avond de deuren te sluiten, vielen hem en zijn zoons Bart en Koen rauw op het dak. ,,Thuiszitten maakt je futloos. Het voelt écht niet goed.’'

De familie achter Restaurant Schevelingen ging echter niet bij de pakken neerzitten. Terwijl het etablissement tijdelijk dicht was, bekokstoofden Van Thiel senior en zijn zoons alternatieven. Omdat de lente inmiddels in vol ornaat te zien was, lagen aardbeien voor de hand.

Alles vers en lokaal

Via zijn warme banden met schildersbedrijf Manders Totaal regelde Paul van Thiel een kraam: ,,een voormalige schaftkeet. Erg symbolisch, dachten we. Hier werd immers vroeger ook in gegeten. Kortom, The Shake Keet.’'

Een verkoopluik, wat schilderwerk en klaar was de aardbeienkeet voor de verkoop. ,,Alles is vers en lokaal. De aardbeien komen recht van het veld’', verzekert zoon Bart. Leverancier: lokale kweker Harrie Swinkels. Sinds de opening begin april vinden de milkshakes, smoothies en Brusselse wafels met verse aardbeien gretig aftrek onder smulpapen in de buurt.

Zoete koek

De broertjes Verbakel komen alweer voor de derde keer een milkshake halen. Tieners Tessa Stuivenvolt uit Brouwhuis en Pien Korbijn uit Mierlo-Hout zijn voor het eerst klant. De vriendinnen en teamgenoten bij volleybalclub Polaris hunkerden al lang naar de lokale verfrissing. Pien: ,,Ik heb familie in Aarle-Rixtel en zag die kraam steeds staan bij Schevelingen. Maar telkens kwam er iets tussen of was het slecht weer.’' De smaak van haar milkshake was de paar kilometer fietsen wel waard, oordeelt Tessa. ,,Het smaakt écht naar aardbeien.’'