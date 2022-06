Theater Speelhuis maakt programma nieuw seizoen bekend: veel verhalen die verteld moeten worden

Het leven van een jongen en meisje in de dictatuur van Iran, een metrochauffeur die zijn vrouw verliest bij de aanslag in Brussel, racisme in Nederland: het zijn geen vrolijke onderwerpen. ,,In het theater kan je die persoonlijke verhalen vertellen", zegt Otten. ,,Het is een bewuste keuze om die te brengen.”

Quote De danseres­sen zijn in veiligheid, de mannen zitten nog in Oekraïne Jochem Otten, Over het Odessa Festival Ballet

Er wordt natuurlijk ook het nodige gelachen in de karakteristieke zaal in de OLV-kerk, blijkt uit het programma voor komend seizoen dat vanaf zaterdag 11.00 uur online staat. Wat te denken van de eerder verplaatste en uitverkochte afscheidsvoorstelling van Youp van 't Hek, Patrick Laureij, Pieter Derks en Grof Geschut. ,,Die hebben we destijds als startend duo een podium gegeven", aldus programmeur Marloes Hakvoort.

,,Rondom de vakanties brengen we veel kindervoorstellingen", vervolgt ze. ,,Om ervoor te zorgen dat ze toegankelijk zijn voor een grote groep, betaal je bij de meeste voor een kaartje minder dan 15 euro. Er zijn er zelfs al vanaf 5 euro. Minder grote namen, zeker zo leuk.”

Het zal nog spannend worden of het Odessa Festival Ballet naar Helmond kan komen voor De Notenkraker. ,,De danseressen zijn in veiligheid, de mannen zitten nog in Oekraïne", weet Otten. Ellen van Dame is wellicht ook onzeker nu zij weer ziek is.

Zo blijft het programma zich steeds ontwikkelen. Dat is één van de redenen dat er geen dikke seizoengids meer in de Helmondse brievenbussen valt. ,,Die is bij het verschijnen al achterhaald. Zo komen we nog met verschillende festivals. We willen meer op het plein gaan doen.”

Bovendien kijken toch de meeste mensen online en is zo'n gids niet duurzaam maar wel duur, geeft de theaterdirecteur aan. ,,We komen in september nog wel met een flyer.”

Hij kijkt zelf uit naar de voorstelling ‘Trapeze’. ,,Het gegeven is interessant. Op het moment dat de eerste gaat springen, ontstaat er wantrouwen over de opvangcapaciteiten van de tweede.” De acrobaten worden gespeeld door Peter Bok en Bas Hoeflaak, voorbeeld een van de bijzondere combinaties die op het podium verschijnen. Zo zingt Marcel Veenendaal van Di-rect mee met orkest Kamerata.

En wat komt er uit Helmond? Mannenkoor Lambardi viert zijn zeventigjarig jubileum met een festival (met Phileutonia, Nutsz en Laetitia Gerards). Stadskunstenaar Luc de Graaf treedt op met zijn The Feliciano's, Het Helmonds Slavisch Koor staat op de planken, St.-Genesius brengt zijn carnavalsklucht en Striepke Veur kan eindelijk afscheid nemen.

De kaartverkoop begint op 11 juni om 11 uur.