Theatervoorstelling ‘Tis Hier Geen Hotel’ in Helmond: ‘Vrolijk mopperen over puberende kinderen’

Laten we die hele herkenbare situaties gebruiken in een theatervoorstelling, dachten cabaretières Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenth. Dat werd de theatervoorstelling Tis Hier Geen Hotel, naar het idee van de site Tishiergeenhotel.nl van Saskia Smith en Martine de Vent. ,,Een voorstelling waarin we vrolijk mopperen, onszelf als ouders op de hak nemen en ons hart luchten”, zegt Liesker. Met Ellen Dikker vertelt ze over het theaterstuk dat uit hun leven is gegrepen en nu in de theaters draait.