Thema-avond Helmond: 'Vrouw brengt emotie in de politiek'

Helmond - ,,Als je als vrouw een andere koers kiest, dan wordt er gezegd 'je moet je niet zo laten leiden door je gevoel'. Dat zeggen ze nooit bij een man. Vind ik zó oneerlijk." Gaby van den Waardenburg is duidelijk over wat ze lastig vindt als vrouw in de politiek. Ze weet ook wat vrouwen onderscheidt: ,,We voelen eerder aan als iets even niet lekker gaat en geven eerder een compliment."

De nummer één van D66 Helmond was donderdagavond één van de aanwezigen bij de thema-avond die de PvdA op Internationale Vrouwendag hield. Met als prikkelende titel: 'Politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten'. Een uitspraak van oud-minister Els Borst.

Een zaal gevuld met voornamelijk kandidaat- en zittende raadsleden, met wat zwevende kiezers ertussen, gaat in op diverse thema's. Het is met nadruk geen politieke discussie. Er worden dan ook geen vliegen afgevangen, het gaat om wat deze vrouwen bindt: interesse in de politiek. Antoinette Knoet, oud-Statenlid voor de PvdA en verkiesbaar in Deurne, leidt de gesprekken in de Cacaofabriek.

Vijf nieuwelingen komen als eersten naar voren. Voor hen allen geldt dat ze zijn gevraagd. Wat Knoet direct tot de opmerking brengt of ze uit zichzelf ook de politiek in zouden zijn gegaan. Nee, moeten de meesten bekennen. ,,Toch denk ik dat ik niet voor niets ben gevraagd", antwoordt Ank de Voogd (Plan!). ,,Ik heb het waarschijnlijk uitgestraald."

Deze vrouwen zijn opgevallen door hun sociale activiteiten. ,,In mijn eigen wijk heb ik veel gedaan om verbindingen te leggen", aldus Hassana Kadaoui (PvdA). ,,Ik zet me in voor zwakkeren en eenzamen", zegt Simone Klarenbeek (CU).

Schoolplein

Het is toch voornamelijk grijs en man wat je in de raad ziet, stelt Greet Buter vanaf de tribune. Wat moeten vrouwen in de politiek doen om andere vrouwen over te halen, wil de Laarbeekse wethouder weten. Mirjam van der Pijl (PvdA): ,,Gewoon op het schoolplein hierover praten." Henriëtte Verouden (Lokaal Sterk): ,,We moeten als vrouwen elkaar durven vragen."

En je vooral niet schuldig voelen, geeft Sandra Stijkel (VVD) aan: ,,Wat dat word je van buitenaf wel aangepraat, als je het combineert met de planning thuis, een fulltime baan en twee kinderen." Van den Waardenburg: ,,Het feit dat ik lijsttrekker ben, inspireert vrouwen hopelijk."

Nog iets dat vrouwen onderscheidt van mannen: ,,We zijn korter van stof", vindt Van der Pijl. ,,Mannen horen zichzelf zo graag."