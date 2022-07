Theo Quekel verkocht ‘grauwte en goeiekouwpe’ bossen bloemen aan Helmonders en gaat nu met pensioen

,,Het voelt enerzijds vertrouwd om hier te zitten maar anderzijds is het ook wel een beetje vreemd.” Theo Quekel is even terug in de bloemenzaak bij de AH XL. Sinds het begin van deze maand geniet hij van zijn pensioen, al moet hij daar nog wel aan wennen. ,,Ik kom net terug van vakantie met Corrie, voor het eerst in ons leven konden we bij thuiskomst het rustig aandoen”, geeft Quekel met een knipoog aan.