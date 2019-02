Thomas Pieters uit Helmond zingt nú over Brabant

VideoHELMOND - Hij maakte al een lied over Helmond, voorzien van videoclip met prominente Helmonders erin. Nu bezingt Thomas Pieters zijn liefde voor Brabant. 'Mijn Brabantse Hart’ gaat vrijdag in première, met een optreden voor Provinciale Staten in Den Bosch. En er is weer een een clip.

Helmonder Pieters, die in Tilburg woont, heeft opnieuw de nodige bekende personen opgetrommeld. Zo figureren zestien BB’ers in het bijbehorende filmpje, onder meer Bertus Borgers, Guus Meeuwis, Jackie Groenen, Anneke van Giersbergen, Steven Brunswijk, Gerard van Maasakkers en ook weer Berry van Aerle. ,,Verdorie, dit kan gewoon. Als je mensen benadert met zoiets leuks, doen ze gewoon mee.” Daarnaast komen alle 64 Brabantse burgemeesters voorbij en commissaris van de koning Wim van de Donk.

,,Ik heb iedere snik en traan in dit project gestoken", zegt Pieters met gevoel voor dramatiek. De oud-stadskunstenaar van Helmond werkte voor dit project nauw samen met videomaker Rob Deelen. Nnet als eerder bij de Helmond-clip. ,,We willen het zelfde soort gevoel overbrengen. Een liefdevol geluid vanuit Brabant gaan we Nederland in zingen. Laten wij in tijden van polarisatie als Brabant het goede voorbeeld geven. Lief zijn voor elkaar. Het is bijna een Brabantse Valentijnsclip.”

In het filmpje vindt Thomas Pieters een oude schat in het kasteel van Helmond. ,,De climax is dat alle burgemeesters van Brabant komen kijken. Helmond komt zo positief voor de dag. De burgemeesters van Tilburg, Breda, Den Bosch, Eindhoven en Helmond spelen nog een solo-rol in hun eigen stad.”

,,Ik heb me vaak afgevraagd waarom er nog geen video was van Brabanders die verbroederen", vervolgt de singer-songwriter. ,,Van bakker tot burgemeester, van Berry van Aerle tot Bertus Borgers. Wat is er in vredesnaam mis met gewoon een keertje een leuk signaal. Wat er mis mee is, zullen we vast wel weer horen in de toekomst. Maar dat zien we dan wel weer”, knipoogt hij naar criticasters van het Helmond-lied.

‘Als ik houdoe al hoor klopt mijn Brabantse hart

voor die schat zo dichtbij en die schat dat ben jij

m'n schat van het zuiden waar ik zo van hou

m'n Brabantse hart klopt voor jou’

Volledig scherm Thomas Pieters © FotoMeulenhof