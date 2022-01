Thomashuis Helmond zoekt nieuwe zorgouders: ‘Er kan veel kabaal zijn, maar er is ook veel humor

Ze vormen samen met de negen bewoners een groot gezin, zo ervaren Oud Ammerveld en Janssen het dagelijks. De deur van hun privéwoning is altijd open, ook ’s nachts. „Je leeft 24 uur per dag met elkaar samen, we kennen elkaar door en door. Heel soms staat er een bewoner met hoofdpijn aan ons bed”, vertelt Oud Ammerveld. „Je gaat aan je eigen kinderen ook niet vragen of ze van tevoren bellen.”

Quote Soms liggen we om zeven uur 's ochtends al helemaal dubbel Suze oud Ammerveld, Zorgondernemer Thomashuis Helmond

De kleinschalige woonvoorziening aan de Bosselaan in Helmond is één van de 118 Thomashuizen in Nederland. Daarin wonen negen volwassenen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 31 tot 38 jaar op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar en hun verantwoordelijke zorgverleners samen.

Vrijwilliger bij de golfclub

Het stel gaat terug naar Hengelo om meer tijd door te brengen met hun kinderen en kleinkinderen. En dus is de zoektocht gestart naar nieuwe zorgondernemers die de twee willen opvolgen. De bewoners in Thomashuis Helmond vormen volgens hun zorgouders een redelijk zelfstandige groep, waarmee ze vaak op pad gaan. Er wordt ruzie gemaakt en er worden armen om elkaar heen geslagen.

De bewoners zijn actief als vrijwilligers bij de golfclub. En twee keer per week zorgen ze dat de kapel van Binderen netjes blijft. „Het is een gezellige club mensen. Er kan veel kabaal zijn, maar dat merken wij allang niet meer. Er is ook ontzettend veel humor. Soms liggen wij om zeven uur ‘s ochtends al helemaal dubbel.”

Quote We kijken naar de drijfveren en de ervaring die kandidaten in huis hebben Marieke Koenders, De Drie Notenboomen

Oud Ammerveld en Janssen vinden het belangrijk dat hun opvolgers ruimdenkend zijn en de dromen van de bewoners in het vizier houden en respecteren. „Wij zien onszelf als voorbijgangers, het is hun Thomashuis.”

Specifiek diploma niet nodig

Geïnteresseerden kunnen op www.thomashuis.nl meer informatie vinden over hoe ze voor minimaal vijf jaar zorgondernemer kunnen worden. De eerste stap is het bijwonen van een informatiebijeenkomst. De eerstvolgende is op 13 januari. Vanwege de coronamaatregelen vindt die online plaats via een webinar.

Een specifiek diploma is niet nodig om zorgouder te worden, zegt Marieke Koenders van De Drie Notenboomen, de zorgorganisatie waar de Thomashuizen onder vallen. „We kijken naar de drijfveren en de ervaring die kandidaten in huis hebben. De huizen worden altijd door een koppel geleid. Vaak zie je wel dat een van de twee een achtergrond in de gehandicaptenzorg heeft.”

De selectieprocedure gaat gepaard met een opleidingstraject en een inwerkperiode waarbij de zorgondernemers steeds intensiever betrokken raken bij het huis. „Natuurlijk moet er een click zijn met de bewoners.”