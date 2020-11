Thuis naar het theater: Het Speelhuis gaat vanaf volgende week voorstellingen streamen

Politie houdt drie personen aan en neemt twee auto's in beslag na bedreiging in Helmond

7:41 HELMOND - De politie heeft vrijdagochtend rond 03.00 uur drie personen aangehouden en twee auto's in beslag genomen bij een tankstation aan de Europaweg in Helmond in verband met een bedreiging. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.