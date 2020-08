Thuisbrouwers Helmond: Bier is belangrijk, maar gezelligheid staat op één

Tango in the Night, Another Bites the Hops, Bitter Sweet Symphony, My Hoppiness. Muziekgerelateerde biernamen die precies weergeven waar Helmonders Ruud van Hoof (46), Ton Wijnen (47) en Gerben van Leuken (45) mee bezig zijn. Bierbrouwen, bier drinken en muziek luisteren. Bier is belangrijk, maar gezelligheid staat op één. ,,Als we een dag aan het brouwen zijn, bespreken we ons jaarlijks weekendje weg, wat de plannen zijn”, vertelt Van Hoof. ,,Op zo’n dag weet je nooit wat het gaat worden met het brouwen. Ondertussen drinken we biertjes van andere brouwers en luisteren we naar muziek. Dan is de dag perfect”, vult Van Leuken aan.