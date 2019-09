Tielemans en Bavaria moeten komen getuigen in restaurant-zaak Helmond

Eric en Mieke Betgem, de vroegere uitbaters van horecazaak Berlaer, willen oud-wethouder Peter Tielemans en een projectcoördinator van Bavaria onder ede laten horen. De rechtbank in Den Bosch gaf daar gisteren toestemming voor. Het echtpaar denkt uiteindelijk te kunnen aantonen dat de gemeente Helmond verantwoordelijk was voor het kopje-onder gaan van zijn restaurant. Het echtpaar is van mening dat Helmond, en de vorige exploitanten, bij de overname in 2011 veel te rooskleurige omzetcijfers hebben aangeleverd. De gemeente is eigenaar van het pand, dat tegenwoordig De Kasteelpoort heet.