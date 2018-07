Tielemans uit Helmond kreeg ‘donatie’ van coffeeshop The Grasshopper in Eindhoven

Luifel woning in Helmond in brand gestoken, bewoners komen weg met schrik en woede

26 juli HELMOND - „Als ik niet wakker was geworden, had ik hier niet meer gezeten met mijn man.” Bij Nancy Perquin uit Helmond zit de schrik er nog goed in. De luifel op de begane grond van hun woning aan de Korenbloemstraat werd woensdagnacht in brand gestoken.