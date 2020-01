Tien jaar cel voor Youssef S. (22) die baby en tiener neerschoot op kruispunt in Helmond

De rechter benadrukte dat de schoten werden afgevuurd op klaarlichte dag, op een druk punt. Youssef S. deed dat ook zonder te kijken, hij schoot achter zich in de richting van een man met wie hij een conflict had. Youssef moet volgens de rechter ook hebben geweten dat er alle kans was dat hij iemand dodelijk had kunnen raken. Dat is ‘absoluut onaanvaardbaar’, aldus de rechtbank. Vandaar een hoge straf, die ook een signaal moet zijn naar de maatschappij.

‘Hij kon niet anders’

De schoten vielen in januari vorig jaar, op het kruispunt van de Molenstraat en de Zuid Willemsvaart. Youssef S. ‘kon niet anders’ omdat de ander, een bekende Helmondse drugscrimineel, hem achtervolgde en een pistool had. Veel mensen hebben het schieten gezien, maar geen van de getuigen heeft het over een pistool in de hand van de andere man. De rechtbank vindt daarom dat Youssef S. geen aanspraak kan maken op zelfverdediging, zoals advocaat Peter van Zon bepleitte.

De rechtbank telt mee dat niet alleen de slachtoffers, maar ook de inwoners van Helmond diep onder de indruk waren en zijn van het incident. Het heeft hun veiligheidsgevoel een flinke knauw gegeven.

Vijf pogingen tot doodslag

De man is nu veroordeeld voor vijf pogingen doodslag. Dat had het OM ook ten laste gelegd. Hij mikte op drie mannen in een auto, en raakte twee omstanders.

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden bleek dat Youssef S. met een ander eerder die dag al een confrontatie hadden met de tegenpartij. Bij de Ameideflat kwamen ze elkaar tegen. De drugscrimineel stapte uit zijn Golf praatte even met Youssef en schopte vervolgens tegen diens Opel. Drie kwartier later troffen ze elkaar weer, op de Kasteeltraverse. De twee stapten elk uit hun auto. Youssef liep richting Molenstraat en werd achtervolgd door de dealer.

Lichtgewonden

Op het kruispunt Molenstraat-Zuid Koninginnewal stapte hij in de Opel die net als de Golf met de mannen was meegereden. Toen ook de dealer weer in zicht kwam, schoot Youssef opeens vanuit het raampje naar achter, richting de andere auto. Een paar kogels gingen daar doorheen. Ook raakte hij een tiener en een man of leeftijd. Zij werd lichtgewond. Een peuter kreeg een kogel door haar enkeltje en moest geopereerd worden.