Tiener weer op vrije voeten na knokpartij bij station in Helmond

De politie laat in een korte reactie weten dat de twee tieners elkaar kennen. Het is onduidelijk of de verdachte ook een leerling is op het Carolus. ,,Het betrof een conflict tussen het slachtoffer en de 16-jarige verdachte. Zij kennen elkaar. De verdachte is inmiddels heengezonden. En wij zijn niet meer actief op zoek naar getuigen”, laat een woordvoerder van de politie weten. Het is nog onduidelijk of justitie de tiener gaat vervolgen.