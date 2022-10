Tieners (14 en 15) opgepakt na gewelddadige overval met mes op man (71) in Helmond

De twee gemaskerde overvallers stonden rond 17.00 uur bij de bewoner aan de deur met een mes. Toen hij op deed, werd het slachtoffer op de grond gegooid, geslagen en geschopt. Hij is vanwege de verwondingen die hij hierbij opliep naar het ziekenhuis gebracht. De man had onder andere blauwe plekken in zijn gezicht. Na behandeling mocht hij weer naar huis. In het huis werden volgens de politie verschillende spullen vernield.

Ze sloegen te voet op de vlucht en namen daarbij in ieder geval de pinpas van de bewoner mee. De politie kreeg na een Burgernetmelding meerdere tips binnen. Ongeveer een uur na de overval zagen surveillerende agenten dat twee jongens ervandoor gingen bij het zien van de politieauto. De verdachten vluchtten de bosjes in.

Na een korte zoektocht konden agenten het duo in de kraag vatten op de Rijpelbaan. Het tweetal voldeed aan het signalement van de overvallers. De jongens hadden spullen bij zich waarvan de herkomst niet meteen duidelijk was. De recherche en Forensische Opsporing deed onderzoek bij de woning.

Buit weggegooid

De buitgemaakte spullen zijn in de omgeving weggegooid, laat de politie Oost-Brabant weten. Er werd een speurhond ingezet die zoekt naar die spullen. Het onderzoek is donderdag nog in volle gang. De politie is op zoek naar camerabeelden uit de omgeving en hoort getuigen. Daarnaast nemen agenten de aangifte op van het slachtoffer.

De buurvrouw had pas bij aankomst van de politie door dat er iets aan de hand was. Ze was tijdens de overval aan het koken en heeft er niks van meegekregen, laat ze weten.

Speurhond ingezet bij zoektocht naar buit.

Politie zoekt tweetal van gewelddadige woningoverval in Helmond.