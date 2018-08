Tienervariant van Helmonds Urban Matterz aangekondigd: 'Jeugd verdient ook een gave hiphopavond'

HELMOND - In navolging van hiphopfestival Urban Matterz staat er zaterdag 29 september een tienervariant op de rol: Urban Minorz . De hiphopavond in de Helmondse Cacaofabriek is bestemd voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Alcohol is verboden.

Urban Minorz is bedoeld voor de minderjarigen. Dat werd wel tijd, vindt Hans van den Berkmortel, organisator van het hiphopfeest. "We kregen regelmatig geluiden van jongeren te horen die vonden dat Urban Matterz maar een feest voor oude lullen is. En daar hebben ze eigenlijk wel gelijk in."

Op Urban Matterz, waarvan 22 september de vierde editie plaatsvindt, staan doorgaans hiphopveteranen op het podium die naam en faam maakten in de jaren tachtig. Voor de jongeren niet bepaald herkenbaar.

"Ik kon me dan ook goed vinden in die berichten. Bovendien zijn veel activiteiten óf voor kinderen tot en met 12 jaar oud bedoeld, of bestemd voor volwassenen vanaf 18 jaar oud. We zijn met de organisatie van Urban Matterz gaan brainstormen en overleggen. Daar is Urban Minorz uit voortgekomen", vertelt de Helmonder.

Quote We willen dat ouders hun kinderen met een gerust hart van huis kunnen sturen Hans van den Berkmortel

Voor de kids

Dus puur bedoeld voor de kids, zoals Van den Berkmortel dat op z'n Engels uitspreekt. De Haagse rapformatie Strictly Family Business (SFB), bestaande uit Frenna, Jandro, Priceless en KM, is geboekt als hoofdact. Ook Rugged (twee dj's en een mc), Lorentz, een 14-jarige Helmondse dj, en de Helmondse dansgroep UnityEight geven acte de présence.

Als de jeugd hen wil zien, moeten ze bij de entree behalve een toegangskaartje, ook een schoolpas vertonen. "Als de bezoekers eenmaal binnen zijn en ze willen naar buiten, is er geen weg meer terug. We willen dat ouders hun kinderen met een gerust hart van huis kunnen sturen. Ook houden de beveiligers, medewerkers van de Cacaofabriek en mensen van de organisatie een oogje in het zeil. Zodat er ook voor de jeugd een gave hiphopavond te beleven valt", besluit Van den Berkmortel.