Tientallen rolstoelen in twee maanden gestolen uit magazijn in Helmond, politie zoekt twee daders

HELMOND - Uit een magazijn in Helmond zijn vorig jaar tussen mei en juni tientallen rolstoelen gestolen. Dat gebeurde bij een uitleenpunt van Medipoint aan de Lagedijk. De politie liet maandag in het programma Bureau Brabant camerabeelden van één van de diefstallen zien.

De politie is op zoek naar twee mannen die op 15 mei inbraken bij het magazijn en twee rolstoelen uitzochten. Op de beelden is te zien dat het tweetal overwoog om drie exemplaren mee te nemen, maar er uiteindelijk een lieten liggen. Het is volgens de politie niet duidelijk hoeveel rolstoelen er in twee maanden precies zijn meegenomen.

Wel werden in juli bij een heler bijna dertig rolstoelen in beslag genomen. Omdat het gaat om tientallen diefstallen en meerdere inbraken, denkt de politie dat de dieven goed georganiseerd zijn en in een groep samenwerken. Met tips hoopt de recherche meer verdachten in het vizier te krijgen.

Rolstoelen verkocht voor lage prijs

In het programma roept een politiewoordvoerder mensen op om te melden als ze zien dat rolstoelen voor een te lage prijs worden aangeboden, bijvoorbeeld online. De rolstoelen brengen volgens de politie namelijk veel geld op.

Het is niet de eerste keer dat ze in Brabant worden gestolen: zo werden in december twaalf rolstoelen van het Fonds Gehandicaptensport meegenomen in Oss. De stoelen hadden een totale waarde van 45.000 euro.