Tientallen tips bij politie over vermoord Manon Seijkens (8): ‘Aziatische haar misschien van pruik’

HELMOND - Er wordt door mensen volop meegedacht over de oude moord op de 8-jarige Manon Seijkens in 1995 in Helmond. De politie kreeg de afgelopen dagen grofweg dertig tips binnen. Aanleiding was de bekendmaking dit weekend van een cruciaal detail : een gevonden haar - mogelijk van de dader - blijkt van Aziatische afkomst.

Volgens de politie gaat het bij de tips vooral om mensen die meedenken in de scenario's over wat Manon is overkomen. „Iemand tipte bijvoorbeeld dat de Aziatische haar mogelijk uit een pruik afkomstig is”, zegt een woordvoerder van de politie. „In pruiken werden volgens de tipgever vaak echte haren van Aziatische mensen gebruikt.”

Damespumps

Volledig scherm De schoenen die Manon Seijkens draagt als ze wordt gevonden. Het merk is Marie Claire. © Politie Oost-Brabant Een ander voorbeeld dat de politie noemt, gaat over de veelkleurige damespumps waarmee Manon Seijkens dood werd gevonden. In het riempje van de schoenen waren extra gaatjes gemaakt zodat ook een kind die zou passen. „Iemand opperde dat de schoenen misschien van een Aziatische vrouw waren. Zij zouden over het algemeen kleinere voeten hebben en om die reden de schoenen weleens zelf passend maken”, aldus de woordvoerder.



Veel van de tips vallen volgens de politie dus in de categorie ‘meedenken’. De politie deelde het detail van de Aziatische haar onder andere om de eigenaar ervan te achterhalen. Maar tipgevers kwamen niet zozeer met namen van mensen van wie de haar mogelijk was. „Alle tips daarover, net als over de andere aspecten van de zaak, zijn daarover welkom. De gouden tip zat er nog niet tussen.”

27 centimeter

Manon Seijkens verdween op 10 augustus 1995 - volgende week 25 jaar geleden - nadat ze buiten ging spelen in Helmond-Noord. Een half jaar werd ze dood gevonden in een bosje op een paar honderd meter van haar huis. Op haar lichaam werd onder andere een donker haar van 27 centimeter gevonden. Nieuw DNA-onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut wees recent uit dat het ging om een haar van Oost-Aziatische oorsprong. De politie maakte dit detail afgelopen weekend bekend in een ultieme poging de oude kindermoord alsnog op te lossen.

Na de verdwijning van Manon Seijkens werd Helmond-Noord uitgekamd. Duikers doorzochten onder andere de Zuid-Willemsvaart.

De haar zou van de dader kunnen zijn, van iemand dichtbij de dader of misschien van iemand die contact heeft gehad met Manon vlak voor haar verdwijning. De politie benaderde afgelopen jaar onder andere (ex-)partners van eerdere verdachten in de zaak. Maar dat leverde geen match op. Mocht de politie tips binnenkrijgen over van wie de haar mogelijk was, dan zouden ook die mogelijk gevraagd kunnen worden om vrijwillig DNA af te staan. De kans op een groot DNA-verwantschapsonderzoek onder mensen in Helmond-Noord lijkt namelijk klein.

Lees meer over de zaak in het uitgebreide achtergrondverhaal of in dossier over Manon Seijkens. Ziet u een verband tussen de aanwijzingen, doen zij u aan iemand denken of heeft u een andere tip? Stuur dan een bericht naar coldcase.oostbrabant@politie.nl. Het Eindhovens Dagblad tippen? Dat kan door te mailen naar redactie@ed.nl.