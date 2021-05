Tientallen uitzinnige fans Helmond Sport bijeen na verrassende ontknoping seizoen

Helmond Sport-spe­ler Orhan Dzepar juicht extra na verpest promotie­feest­je De Graafschap: ‘Dat vergeet je niet’

0:19 Als iemand het promotiefeestje van De Graafschap wilde dwarsbomen, was het Helmond Sport-speler Orhan Dzepar (24) wel. Als speler van Go Ahead werd hij in 2016 nog aangevallen door De Graafschap-fans. ,,Dat zat nog wel in mijn achterhoofd. Het is mooi dat Go Ahead promoveert.”