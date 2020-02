Tijd begint te dringen voor voetbalclub RKPVV uit Helmond

Basis­school Korenaar in Helmond scoort weer voldoende, na kritisch rapport

7:00 HELMOND - De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Korenaar is weer als voldoende beoordeeld door de Onderwijsinspectie. Eind 2018 stelden de controleurs nog vast dat er het nodige mis was op de school in de Helmondse wijk Brouwhuis.