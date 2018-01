'Tijd van lang nadenken over een bod op een woning is voorbij, ook in Helmond'

,,Het was gekkenwerk", vertelt de Helmondse. ,,De bezichtigingen heb ik aan de makelaar overgelaten." Ze kocht met man en vier kinderen verderop in de wijk een groter huis dat tweeënhalf jaar te koop stond. ,,Veel mensen die op bezichtiging kwamen, dachten dat ze nog een tijdje konden nadenken over een bod, maar die tijd is voorbij, ook in Helmond." De verkoopprijs ging uiteindelijk niet boven de vraagprijs uit, omdat ze snel de verkoop rond wilden hebben. Anders had er wellicht nog wel meer in gezeten.

Aan de andere kant staat koper Bram Smits uit Eindhoven. Hij wil gaan samenwonen en zocht een andere woning. Dat bleek erg lastig in Eindhoven en dus verruimde hij zijn zoekgebied naar de randgemeenten. Bij toeval kwam Smits een advertentie tegen voor een woning in Mooi Liverdonk, een nieuw plan in Brandevoort. ,,Dat is toch nog bijna dichterbij de stad dan Blixembosch en de verbindingen per trein, bus en fiets zijn goed", troost hij zichzelf. ,,De markt in Eindhoven is gestoord; het is bijna niet te doen om iets te kopen." En hij is bang dat het alleen maar erger wordt. ,,Er zullen wel meer mensen naar de randen van de stad gedreven worden. De gemeente speelt te laat in op die ontwikkelingen."