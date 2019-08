Tijdelijk cameratoezicht in binnenstad Helmond

Helmond Sport haalt ervaren Jeff Stans binnen: ‘Een leider in het veld’

18:30 Helmond Sport heeft met Jeff Stans (29) opnieuw een ervaren speler binnen weten te halen. De middenvelder stond na zijn transfervrije vertrek bij Go Ahead al direct op de radar in Helmond, maar wilde eerst zijn opties verkennen. Nu tekent de Vlaardinger voor twee seizoenen in Helmond. Hij is nog niet speelgerechtigd voor het duel van Helmond Sport tegen Almere City van vrijdagavond.