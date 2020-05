Tijdelijk in Helmond: gratis ‘contactknop’

Geen alarmeringsdienst

In tegenstelling tot het reguliere Leefsamen is de ‘coronavariant’ geen alarmeringsdienst maar een monitoringsdienst. Een glasvezelverbinding is niet per se nodig om te kunnen deelnemen, alleen een internetverbinding. De contactknop is eenvoudig te gebruiksklaar te maken en kan eventueel met een koordje om de nek worden gedragen.

Als iemand de knop indrukt, krijgt diegene binnen een uur een telefoontje van Savant of de LEVgroep. De service is gericht op minder zelfredzame mensen die hulp kunnen gebruiken bij zaken als boodschappen doen of tuinonderhoud, of die gewoon even een praatje willen maken. Deelnemers ontvangen overigens ook een melder die bij langdurige inactiviteit een signaal verstuurt. Savant of de LEVgroep probeert dan contact te krijgen om te kijken of alles goed is.