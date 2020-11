Tijdelijke daklozenopvang in De Kamenij uitgebreid met tien plekken

Dealer die niet in Helmond mag komen wordt (dus) opgepakt in Eindhoven

15:01 DEN BOSCH - Je kunt veel zeggen van harddrugsdealer Sherwin W. Maar niet dat hij niet luistert naar de rechtbank. Die had hem verboden om twee jaar lang in Helmond te komen zodat zijn verslaafde klanten aldaar los van hem kwamen. Inmiddels is W. weer opgepakt. Wegens dealen. Maar nu in Eindhoven...