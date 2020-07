Tijdelijke daklozenopvang in Helmondse sporthal heeft goede dingen gebracht

,,Mensen die we nog niet kenden of niet zo goed in beeld hadden, staan nu dichter bij ons”, zegt Daisy Lucassen, manager opvang bij de Stichting Maatschappelijk Opvang regio Helmond (SMO). Zes cliënten zijn in een hulpverleningstraject gestapt, zestien hebben weer onderdak gevonden. ,,Wat werkt er zo goed? Wat kunnen we daarmee? Dat zoeken we nu uit.”