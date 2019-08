Tim Akkerman is de baas in de Kasteeltuin van Helmond

Op het grotere podium, dat vorige week voor het eerst werd gebruikt, gingen The Stardusters hem voor met Neil Young-repertoire. De Feliciano’s zorgden voor muziek en sfeer aan de andere kant van het Helmondse kasteel. Daarmee staat het aantal concertavonden nu op 141. De organisatie is al bezig met de twintigste verjaardag in 2020. ,,We willen dan zeven keer een Helmonds thema behandelen”, licht Geert Blenckers een tipje van de sluier op. Dat moet dan onder andere terugkomen in de aankleding. ,,Wat voor thema’s dat zijn, kun je zelf wel bedenken”, geeft hij als raadsel op.