Titelverdediger Dirk Kouwenberg niet naar finale KeieKletstoernooi

HELMOND - It ain’t over till the fat lady sings. Dat gezegde was ook van toepassing op de laatste voorronde van het KeieKletstoernooi. De allerlaatste kletser van de avond, Peter van der Maas uit Hilvarenbeek, wist dusdanig veel indruk te maken, dat hij komende zaterdag opnieuw de A58 richting Helmond op mag.

Van der Meer, die als De Mister vertelde over zijn didactische ervaringen met het onderwijzen van hoogbegaafde kinderen, haalde daarmee het niveau van de ietwat tegenvallende derde KeieKletsavond omhoog. Op een lastig tijdstip bovendien; als afsluiter van de avond moet je een goed verhaal hebben om het publiek nog te kunnen boeien.

Dat lukte de gelegenheidsdocent niettemin. Met slimme grappen dwong hij de zaal om bij de les te blijven. En met een speldenprikje richting orkestleider van de Hofkapel (‘Hoogbegaafde mensen doen het sociaal vaak iets minder goed; die worden bijvoorbeeld dirigent’) vroeg hij om wat meer muzikale ondersteuning uit de hoek van de zaal.

Volledig scherm Peter van der Maas uit Hilvarenbeek. © Matthijs Lodewijks

Volledig scherm Zaal Traverse werd opgewarmd door Jeroens Clan. © Matthijs Lodewijks

Koop Drost, de eerste kletser van de avond, klaagde eerder op de avond ook al over een gebrek aan orkestrale bijval. ‘Zit er ook geluid in dat ding?’, vroeg de Drent halverwege zijn buut aan een koperblazer. Met het instrument was niets mis; feit is dat de klets van Drost niet samenhangend genoeg was om in aanmerking te komen voor veel trompetgeschal. Typetje Koop Stroop, een jongen met een armoedige jeugd, vertelde een wat stroperig verhaal; écht lekker liep het niet. Buiten dat was zijn vergelijking tussen de mentaliteit van Brabanders en westerlingen wél geestig. ‘Als je zes bier op hebt, ben je in het westen een alcoholist. In Brabant ben je dan een chauffeur.’

Succesfactor

Toen nam titelverdediger Dirk Kouwenberg uit Nuland plaats in de ton. Zijn act bewees nog maar eens dat een goede opbouw een belangrijke succesfactor is. Het is goed om naar een climax toe te werken, maar evenwel ook belangrijk om de zaal meteen te grijpen. Op dat laatste vlak liet celebritytandarts Arie Trekgraag, die opereerde vanuit een gehuurde SRV-wagen, het misschien wat liggen. Zijn buut werd steeds lolliger en zijn imitatie van trainer Frank de Boer (‘De Boer met kiespijn’) was buitengewoon grappig, maar voor een finaleplaats had hij eerder een tandje bij moeten schakelen.

Voor René van den Heuvel, Formule 1-coureur Cor Reur, was de avond al geslaagd zodra hij op de planken stond. Als racer is het bereiken van het podium immers het doel. Het racen zit Cor in het bloed. Zijn vader had dusdanig veel talent, dat hij de 24 uur van Le Mans in de helft van de tijd wist te voltooien. Net als de motor van Max Verstappen het afgelopen seizoen had ook Cor echter wat last van haperingen. In elk geval te veel om als vierde - of hoger - te finishen.

In kwalitatief opzicht was de derde voorronde de minste van de drie. Gelukkig voor het publiek werd Zaal Traverse opgewarmd door Jeroens Clan. Na een lofzang aan de bekende Griekse wiskundige Pythagoras namen zij het klimaatprobleem onder de loep. Beter gezegd: volgens het talentvolle trio ís er helemaal geen probleem. Als de Randstad onder water staat, drinken we alleen nog maar Bavaria en wordt PSV ieder jaar kampioen.

Hun hilarische slotsong vol tragiek over Action Annie, een koopgrage vrouw die het leven van haar man zuur maakte met het kopen van prullaria uit een niet nader te noemen winkel, werd gevolgd door een terecht ovationeel applaus van het dankbare publiek. Het zou de enige ovatie van de avond worden.