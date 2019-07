Toch echt autoluw centrum in Helmond

Fietsster geschept door auto in Helmond

2 juli HELMOND - Op de kruising van de Kasteel-Traverse en de Zuid Koninginnewal in Helmond is een fietsster gewond geraakt. Ze fietste samen met een man over de kruising toen een afdraaiende auto haar schepte. De vrouw is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.