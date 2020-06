Toch een half miljoen extra voor nieuw stadhuis Helmond

Helder Helmond ‘koestert’ Zwarte Piet: ‘Knecht? Dat is een eretitel’

20:03 HELMOND - De fractie van Helder Helmond heeft dinsdagavond in een brief de hoop uitgesproken dat er tijdens Sinterklaastijd in Helmond zwarte pieten te zien zullen zijn. ,,Zwarte Piet is geen racisme. Sterker nog: hij is bedacht als anti-slavernij-actie”, zo staat er in het schrijven van de lokale partij.