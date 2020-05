Tóch een kerkdienst op Hemelvaartsdag in Helmond: ‘Maar we missen elkaar’

,,Beste kijkers, beste parochianen”, trapt pastor Wouter Koopmans af. ,,Welkom bij deze live-verbinding, welkom bij de viering van de hemelvaart van de heer.” In totaal zijn er deze ochtend een goede handvol aanwezigen in de kerk. Naast de voorganger is er ook een misdienaar, een cantor en een organist present. Verder lopen er nog een cameraman en enkele technici rond. De uitzending, die thuis door zo'n dertig mensen wordt gevolgd, zit verder kundig in elkaar. Het geluid is goed en er zijn zelfs de nodige tussenshots te zien.