Toch hoop voor mensen die al jaren een uitkering krijgen in Helmond en de Peel

De grote vraag is nu natuurlijk hoe je iemand die al jarenlang leeft van een uitkering, weer aan het werk kunt krijgen. Maar dat er méér mensen dan gedacht weer aan de slag kunnen, is een zekerheid.

Dat is althans de overtuiging van René Walenberg, directeur van regionaal werkbedrijf Senzer. Het afgelopen jaar lichtten zijn medewerkers 1400 personen door die al langere tijd een uitkering krijgen. „Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van hen arbeidspotentieel heeft.”

Met andere woorden: zij kunnen werken. Lang niet altijd volledig overigens. „Het potentieel ligt tussen de dertig en tachtig procent. Wij willen graag die mensen naar werk begeleiden.”

Ziekte

Het granieten bestand is een begrip dat staat voor de groep mensen die al jaren vastzitten in een uitkering zonder uitzicht op werk. De oorzaken lopen uiteen: van ziekte en schulden tot de gezinssituatie. De regio Helmond en de Peel telt 3600 van die personen. Senzer is sinds een jaar bezig om iedereen opnieuw te bekijken en bevragen of (parttime) werken toch een optie is.

Een lastige klus, erkent Walenberg. „Voor veel mensen is het heel erg wennen om te horen dat ze toch iets kunnen. Zij denken: er is iets mis met me, dus ik krijg een uitkering. Vaak hebben ze niet het meest positieve zelfbeeld, omdat werken eerder is mislukt.”

De mensen in het granieten bestand zijn allemaal vóór 2015 gekeurd. Daarna werd de Participatiewet van kracht, die erop gericht is om mensen als het een beetje kan aan het werk te helpen. „Dat vraagt om een andere aanpak van ons personeel,” vertelt Walenberg. „We hebben in anderhalf jaar al veel stappen gezet, maar op dit gebied kunnen we nog veel leren.”

Werkgevers

De Helmondse wethouder Jos van Bree is voorzitter van het dagelijks bestuur van Senzer. Hij is zeer te spreken over de eerste anderhalf jaar van Senzer, dat voortkwam uit de fusie van Atlant Groep en Werkplein om de Participatiewet uit te voeren. Die wet vraagt ook iets van werkgevers, ziet hij. „Zij moeten bereid zijn om zich aan te passen. Als je iemand in dienst neemt met een beperking, moet soms de werkplek aangepast worden. Ook werkgevers moeten anders gaan denken.”