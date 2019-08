Toch nog enkele duizenden bezoekers op deels verregende Brabantse Markt in Helmond

En inderdaad was de publieke belangstelling voor het evenement, dat dit jaar voor de twintigste keer is gehouden, tijdens de regenbuien ‘s morgens niet bijster groot. ,,Toch kijken we terug op een geslaagde middag. Van circa één uur tot half vier 's middags zijn nog enkele duizenden bezoekers binnengekomen", zegt organisator Eric van Aerle. Die konden zich vergapen aan kraampjes vol snuisterijen, tweedehands kleding, sieraden, stoffen en speelgoed. Ook waren er ambachten te zien zoals zilver gieten, weven en steen bewerken en waren overal op het terrein optredens.