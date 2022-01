Toch nog reuring in winkels in De Peel dankzij pakketten: ‘Hiermee betalen we een deel van onze huur’

DEURNE/SOMEREN/HELMOND - Uitgestorven is het zeker niet in diverse winkels in de Peel. Dankzij breng- en afhaalpunten voor pakketjes blijft er ook in coronatijd reuring in een cadeauwinkel in Deurne, elektrozaak in Someren en broodjeszaak in de Helmondse wijk Brouwhuis. ,,Hiermee betalen we een deel van onze huur.”