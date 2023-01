Toch twee nieuwe sluizen in Helmonds kanaal, vracht wel jaar lang via omleidingsroute

PS­V-aanvaller Anwar El Ghazi vindt na slechte weken weer het net: ‘Je voelt je als het slecht gaat net als iedere PS­V-supporter’

PSV leefde zaterdagavond na een serie moeizame prestaties in het Philips Stadion weer een beetje op tegen Go Ahead Eagles. Groots was het allemaal nog niet, zelfs niet met een kleine g. Wel was PSV duidelijk de bovenliggende partij en dat was mede te danken aan een degelijke prestatie van Anwar El Ghazi, die ook scoorde.

28 januari