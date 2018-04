Toekomst Traverse onzeker, doorstart Kokse Hoeve dichtbij

Video Ernstig zieke Nicky uit Helmond blijft vechten als een leeuw

6:00 HELMOND - Hij kijkt op de parkeerplaats van het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro even rond of hij een 'dikke auto' ziet staan. De ernstig zieke Nicky van den Eijnden (31) uit Helmond wil al heel lang een beroemde voetballer ontmoeten. Zijn geduld wordt op de proef gesteld.