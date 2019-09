Toestand van Helmonder (24) die uitgaansruzie wilde sussen zorgelijk: ‘Hij vecht voor zijn leven’

Het gaat nog altijd niet goed met het slachtoffer van een mishandeling in het Helmondse uitgaansgebied. De jongeman, die studeert in Tilburg maar afkomstig is uit Helmond, ligt nog altijd in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis van Maastricht. „Hij vecht voor zijn leven”, laat de familie via een oom weten.

De Helmonder werd zaterdagnacht buiten westen geslagen door twee mannen bij een uit de hand gelopen conflict tijdens het uitgaan. De politie pakte al vrij snel twee verdachten op in een woning in Helmond: een man van 46 jaar uit Veghel en een 19-jarige jongen uit Geldrop. Zij zitten nog altijd in de cel, vandaag verschijnen zij voor de rechter-commissaris. Die moet gaan bepalen of ze langer moeten worden vastgehouden.

Vader en zoon

Het zou gaan om een vader en zoon. De twee zouden helemaal aan het einde van de uitgaansavond binnen zijn gelopen bij De Borrelbar aan de Steenweg. Daar waren ze vrijwel meteen betrokken bij een opstootje met ook een van de vrienden van het slachtoffer. Beide partijen werden uit de kroeg gezet waarna de boel leek te bekoelen. Later escaleerde het op straat alsnog.

Dat gebeurde ter hoogte van sportwinkel Intersport. Er zou iets zijn geroepen richting vader en zoon waarna de vader terugliep en een klap uitdeelde. Het slachtoffer zou daarop voor een van zijn vrienden zijn gaan staan om te voorkomen dat die werd geslagen. Daarbij kreeg hijzelf verschillende klappen van de vader en zoon, verloor het bewustzijn en viel op de grond. De hele mishandeling zou ook zijn vastgelegd door een bewakingscamera.

Neurologie