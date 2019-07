Toiletdame die Helmond ‘op stand’ liet plassen, stopt ermee: ‘Ik heb het een nieuwe dimensie gegeven’

Auto in Helmond beschoten: maxi cosi met baby onder het glas

9 juli HELMOND - Een langsrijdende auto op de Deurneseweg in Helmond is maandagmiddag om 14.15 uur vermoedelijk beschoten met een luchtdrukwapen. Het gevolg hiervan was een kapotte ruit met glas over de maxi cosi waarin een baby zat, aldus buurtbrigadier Henry van Dongen dinsdagochtend.