Toneel in corona: in kostuum en met rekwisieten voor Zoom

Ook voor toneelverenigingen was het een jaar van passen en meten. Normaal repeteren was nauwelijks mogelijk, dus zochten de clubs naar alternatieven. Voor sommige kwam de vrijgekomen tijd nog niet zo slecht uit.

De Deurnese Peelcomedianten vieren volgend jaar hun 75-jarig jubileum. Daarom stond er voor dit jaar een kort stuk met zes spelers op het programma. Het was de bedoeling om deze half uur durende komedie bij mensen thuis te gaan spelen. Daar zag de club vanwege corona vanaf. Voorzitter Stefan van der Heijden: ,,Toen zijn we volop aan de slag gegaan met ons jubileum. We bereiden een tentoonstelling voor in het heemhuis over 75 jaar theater in Deurne. En we schrijven ons eigen toneelstuk in samenwerking met Theatergroep Wizzel.’’

Reizen in de tijd

Voor dat schrijven hebben Van der Heijden en Leon van der Elsen van Wizzel hun handen vrij omdat er nu niet gespeeld kan worden. ,,We pakken flink uit met als thema 1300 jaar Deurne, toevallig ook in 2021. Onze karakters gaan reizen in de tijd. Er komen allerlei disciplines aan bod, zoals zang en dans. We zijn trouwens nog op zoek naar acrobaten om het oude Deurnese Circus ’t Hoefke te spelen.’’

De clubs hopen in januari te starten met repeteren. Het jubileumstuk staat gepland voor oktober in Cultuurcentrum Deurne.

Volledig scherm Crescendo speelde in 2017 het Dagboek van Anne Frank. © DCI Media

Wie dit jaar al een jubileum te vieren had, is toneelvereniging Crescendo uit Someren. Haar voorstelling Elf, the musical zou eigenlijk volgende maand plaatsvinden. Die is nu verplaatst naar de kerstvakantie volgend jaar. Maar het clubbestuur wilde het 75-jarig bestaan niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan, volgens woordvoerder Daphne Pape. ,,Op 16 oktober, de oprichtingsdatum, zijn we langs alle leden gereden om een kleinigheidje uit te delen. Toen konden we meteen even bijpraten aan de deur. De meesten hadden we al een tijdje niet meer gezien.’’

Sinds de halve lockdown liggen alle spelactiviteiten van Crescendo stil. De spelers waren al een eind op weg met de jubileumproductie. Pape verwacht dat iedereen er zo weer in zit als de repetities weer mogen beginnen. ,,We hebben tijdens de voorgaande avonden de aanwijzingen van onze regisseur nauwkeurig genoteerd. Opnieuw opstarten moet geen probleem zijn.’’

Quote Als we straks weer mogen repeteren, zal ook niet ieder lid dit meteen willen Wim van Wetten, Genesius

Het Helmondse Genesius hoopt begin volgend jaar weer te kunnen repeteren voor een voorstelling in oktober. Er is nog niet veel over bekend, behalve dat het stuk op een bijzondere locatie gespeeld gaat worden. De carnavalsklucht die de club normaal gesproken in het Speelhuis ten tonele brengt, gaat komend jaar niet door. ,,Op dit moment ligt alles op z’n gat’’, vertelt woordvoerder Wim van Wetten. ,,Als we straks weer mogen repeteren, zal ook niet ieder lid dit meteen willen. We hebben een aantal Genesianen van boven de zestig en mensen die in de zorg werken, die zijn extra voorzichtig.’’

Bas Leenders, voorzitter van ’t GAT (Gemerts Amateur Toneel), is blij dat er zo iets bestaat als Zoom, een platform om onlinebijeenkomsten te houden. ,,Al tijdens de eerste lockdown zoomden we iedere maandagavond, onze vaste repetitieavond, met elkaar. In eerste instantie om gewoon contact te houden, later zijn we gaan sparren over nieuwe mogelijkheden.’’

In rook opgaan

De club zag door corona zijn kerstspektakel in de Gerarduskerk in rook opgaan. De kerk staat op dit moment leeg, maar krijgt een herbestemming waardoor het geen optie is om de voorstelling naar kerst volgend jaar te verschuiven.

Ook de jeugdgroep van ’t GAT had pech. Het stuk Alice in Wonderland, dat afgelopen zomer op de planken zou komen, is gecanceld. Leenders: ,,We gaan nu voor april en spelen in diezelfde periode met de volwassenen Romeo en Julia in De Eendracht. Mocht dat niet kunnen, dan verschuiven we de hele boel.’’

De spelers bereiden zich nu met behulp van Zoom voor op de voorstelling. Elke maandag zitten ze klaar achter hun beeldscherm en camera in ‘een soort van kostuum’ en met rekwisieten waar mogelijk. ,,Het is niet ideaal, maar beter dan niks. Uiteindelijk staat er straks iets moois, maar de weg ernaartoe is grillig.’’

Volledig scherm De Peelcomedianten vorig jaar. © DCI Media